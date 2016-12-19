Внести правки по ворд пресс

Сайт представляет собой услуги посредника (по заказам из-за границы).

В целом у нас все нюансы в личном кабинете пользователя.

Большое количество полей которые для ввода данных вручную.

Единственная функция - это выгрузка данных по заказам или аккаунтам в эксель.

Остальное просто поля.

Ниже описание.

вот такие поля должны быть у регистрирующегося пользователя.

Имя

Фамилия

Отчество

Адрес электронной почты

Пароль

Еще раз пароль

Контактный телефон в формате +7…

ник на форуме

если по этим пунктам будут вопросы - пишите, чтобы каждый пункт был правильно сделан, или покажете где править я потом сама поправлю.

далее:

нажимает кнопку Создать заказ, кнопку я нарисую дизайн.

при первом заказе должен подтвердить что ознакомлен с нашими условиями, гарантиями

потом оформление заказа, то есть принять такой знаете пункт бывает. правила мы туда впишем. пока что все стандартно.

далее

идут поля: я прикрепила документ, первая таблица это как раз поля.

далее, внизу должна быть табличка с весом, это просто как напоминание, контент, статичный, вписать надо (я не умею таблицы в хтмл вписывать).

Потом он нажимает Отправить заказ, появляется кнопка подтвердить - он подтверждает и отправляет его.

Нам приходит уведомление на почту что заказ пришел и инфа по нему, как в инет магазинах.

Мы открываем сайт в админке видим заказ (каждому присваевается свой порядковый номер).

Также у каждого товара есть порядковый номер, и они не обнуляются.

Там менеджер смотрит заказ, у него ссылки активные, но он может их редактировать в случае если клиент допустил ошибку.

Также внизу выпадающим меню или галочками или как удобно - статусы заказа:

в обработке

обработан

выставлен счет

оплачен

выкуплен

замена требует подтверждения

переплата

доплата

формируется долг

отправлен

доставлен

Конечно об изменениях статусов заказа пользователю приходят письма, статусы проставляет вручную менеджер.

Также надо чтобы клиент мог создавать себе заказ и сохранять его но не отправлять в оформление, как типо корзина с памятью сохранения бессрочно.

также выгрузка в эксель для менеджера по одному человеку, или по установленной дате, за определенный период всех заказов.

ну и идеально если можно было бы по статусам заказы выгружать в экселе.

Сроки до 2 недель. Не горят, но приступить нужно в ближайшее время.

Бюджет ограничен, в принципе ничего сложного и нет, сроки тоже терпимы.

Оплата поэтапно, либо по факту, предоплата не предполагается, если вы укажете другой бюджет или вас не устраивают наши условия - не тратьте пожалуйста свое и наше время.