Натянуть HTML шаблон на MODX

Есть готовый HTML5 шаблон сайта-визитки компании, с несколькими разделами и статьями. Необходимо натянуть его на движок MODX и установить и настроить мультиязычность. Предпочтения отдаются специалистам с хорошими отзывами по MODX. Требуется человек, который хорошо знает данный движок, т.к. проектов будет несколько, один за другим. Первый самый простой, просто сайт-визитка, в следующих будет необходимо не просто натянуть шаблон, но и покодить в снипетах. Прошу указывать свои данные, и примерные расценки на подобные виды работ, для изучения портфолио.