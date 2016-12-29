Натянуть HTML шаблон на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки305 просмотров

Есть готовый HTML5 шаблон сайта-визитки компании, с несколькими разделами и статьями. Необходимо натянуть его на движок MODX и установить и настроить мультиязычность. Предпочтения отдаются специалистам с хорошими отзывами по MODX. Требуется человек, который хорошо знает данный движок, т.к. проектов будет несколько, один за другим. Первый самый простой, просто сайт-визитка, в следующих будет необходимо не просто натянуть шаблон, но и покодить в снипетах. Прошу указывать свои данные, и примерные расценки на подобные виды работ, для изучения портфолио.

HTMLMODX
8 лет назад
pmanager
Дмитрий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
4 часа назад
8 лет назад
$170
7 дней
Спасибо за работу. Оперативно, отличная обратная связь.
Работа с Дмитрием прошла успешно. Четкая постановка задачи. Приятное общение. Оплата в срок. Рекомендую на все 100%.

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
4 часа назад
8 лет назад