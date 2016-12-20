Доработка магазина на ModX с shopkeeper

Доброго дня!

Есть магазин на ModX и модулем Shopkeeper. Есть следующие задачи:

* при подсчете скидки при оформлении заказа, иногда она не считается, пока не очистится кэш браузера. Например, после обновления условий расчета накопительных скидок;

* сделать возможность добавления бОльшего числа условий для скидок (сейчас их 5 в формате - сумма от/до, % скидки);

* нужно выключить кэширование картинок, т.е. сделать, чтобы картинки в товарах и листингах были доступны по 1 прямой ссылке;

* сделать функционал привязки товаров к дополнительным категориям;

* добавить рекапчу google на страницу регистрации и оставления отзывов;

* добавить редактор CKFinder, сделать его по умолчанию (вместо TinyMCE), подружить его с файловым менеджером, ЛИБО устранить проблему относительных путей (редактор заменяет путь /img/pic.jpg на img/pic.jpg, из-за чего полный путь до некоторых файлов формируется в виде site.ru/page/img/pic.jpg, хотя на самом деле в пути не должно фигурировать /page/);

Магазин в личку скину