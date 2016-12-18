Натяжка верстки на Wordpress

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Закрыт4 заявки367 просмотров

Нужно натянуть 1 страницу на Wordpress, верстка есть. goo.gl/GdMTrd 

То есть создать установочный шаблон. 

Напишите 2 цены: 

-просто натяжка; 

- настраиваемый шаблон (через админку редактируются блоки). И в этом варианте напишите какой плагин будете использовать. 

Укажите срок и цену. 

WordPress
8 лет назад
dusmatoff
Ахмад 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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