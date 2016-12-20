Требуется разработчик для реализации сайта на OpenCart - на основе последней сборки реализовать кастумный функционал и натянуть готовую верстку. Сайт на иврите ( RTL ) как фронт так и админ. Работа, помошь ...
Настроить простейший блог на WP
Нужно установить WP подобрать шаблон близкий к тому что по ссылке
Установить сео модуль.
Разместить статью примерно так как она выглядит сейчас на wix - https://goo.gl/i7c3rU
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