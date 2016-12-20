Настроить простейший блог на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок178 просмотров

Нужно установить WP подобрать шаблон близкий к тому что по ссылке

Установить сео модуль.

Разместить статью примерно так как она выглядит сейчас на wix - https://goo.gl/i7c3rU

WixWordPress
8 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$12
1 день
Сделал все как нужно и без лишних вопросов) Так что я получил нужный мне результат достаточно быстро. Спасибо!
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Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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