Доработка сайта на WordPress

http://kompressor.com.ru

1. При открытии товара– в левом меню категорий – пропадает выделение (то есть не понятно становится в

каком разделе товар). Каталог построен на wp по принципу - категория товара -это рубрика, а сам товар - это пост в рубрике.

2. Сортировка категорий на сайте - сделать возможность задать порядок категорий товаров (фактически рубрик).

3. Сделать возможность сортировки товаров (постов, только не по датам).

4. Не отображается баннер в разделе "Отбойные молотки" надо вывести. Реализован с помощью

плагина revolution slider (во всех категориях могу вывести баннера, а тут не выводит).

5. В боковом меню - у активного пункта (убрать бордер, сделать сам блок его меньше, чтобы не был на всю ширину).

Задача вроде вполне конкретная, по-этому цены и сроки желательно окончательные лучше ставить.