Смена шаблона сайта

Нам необходимо сменить шаблон нашего старого сайта idea-relax.com на новый без потери позиций в выдаче яндекса и гугла.

Новый шаблон вот: http://demo.kallyas.net/atlas-homepage/

Что конкретно нужно сделать:

создать бекап старого сайта

поставить баннер, что сайт в разработке

на его место на тот-же сервер установить новую тему http://demo.kallyas.net/atlas-homepage/ архив с новой темой по-запросу

обязательно установить шаблон через child-theme (если это предусмотрено производителем), чтобы при обновлении шаблона не слетала структура

перевод, пункты меню, графику, видео, цвет, логотип, иконки соц.сетей и прочее менять не нужно - оставить всё как есть в стандартном шаблоне, я сделаю всё самостоятельно как нам нужно

придумывать заголовки, тексты на кнопках и остальные тексты не нужно - оставить всё как есть в стандартном шаблоне, я сделаю всё самостоятельно как нам нужно

В двух словах, мне нужно, чтобы этот шаблон просто и без косяков встал на место предыдущего и, желательно, чтобы гугл с яндексом это заметили по-минимуму.

Все страницы с текстами про трансфер, экскурсии и тд, которые есть в старом шаблоне, должны быть сохранены - я их самостоятельно и выведу куда мне будет нужно в новом шаблоне.

Все пункты меню я выведу также самостоятельно.

Перевод нового шаблона я сделаю самостоятельно.

Прошу указать сроки и стоимость работы.