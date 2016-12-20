Оформить форму регистрации

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Нужно вывести форму РЕГИСТРАЦИИ (только регистрации) в готовом модальном окне. В идеале через CB. 

сайт на последней джумле

Joomla
8 лет назад
knocs666
Нияз 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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