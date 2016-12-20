Верстка и интеграция сайта на drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки126 просмотров

Задача сделать верстку и интеграцию сайта на drupal 7. Верстка должна быть Pixel perfect, без мобильной адаптации. 

По ссылке тз и дизайн https://drive.google.com/open?id=0B8sEAdOQXMDkSGNEYkNsLTRGU3M

PSD предоставим.

У исполнителя должен быть большой опыт работы с drupal и хорошее портфолио.

В заявке просьба указывать стоимость и сроки.

Drupal
8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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