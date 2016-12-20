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Верстка и интеграция сайта на drupal 7
Задача сделать верстку и интеграцию сайта на drupal 7. Верстка должна быть Pixel perfect, без мобильной адаптации.
По ссылке тз и дизайн https://drive.google.com/open?id=0B8sEAdOQXMDkSGNEYkNsLTRGU3M
PSD предоставим.
У исполнителя должен быть большой опыт работы с drupal и хорошее портфолио.
В заявке просьба указывать стоимость и сроки.
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