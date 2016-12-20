Перенос сайта из конструктора WIX на Хостинг, +Домен.

Всем Добрый день.

ЗАДАЧА:

Необходимо перенести сайт, сделанный на конструкторе WIX (ru.wix.com).

Сам сайт вот: (http://fsb777.wixsite.com/fsb777-copy).

На данном этапе он без "нормального" домена, на бесплатном "условном" домене WIXа, (нормальный домен уже куплен на сайте: (www.reg.ru).

Так же на данном этапе сайт находиться на бесплатном хостинге WIXа (отличается он от платного наличием рекламы).

Купить платный аккаунт (без рекламы) и подключить свой домен не проблема, не делал этого так как не знаю, как Вам будет легче его переносить (если это имеет какое-то значение вообще).

Вообщем есть данный сайт.

Его хочу перенести на хостинг (на вот этот хостинг: https://sprinthost.ru), так как он мне "приглянулся", по отзывам и совету. Но рассмотрю естественно Ваши варианты.

Домен как говорил, уже есть.

Я понимаю, что после переноса я не смогу ничего переделывать на сайте как это было возможно на конструкторе (по крайней мере без помощи программиста), мне этого и не надо.

Сейчас самое главное, чтобы он быстро открывался (загружался) в сети. Не тормозил.

Работали формы обратной связи.

Все было максимально так как сейчас на сайте, без рекламы WIXа естественно.

Так же, было бы неплохо в дальнейшем "прикрутить" на него программку типа callbackhunter.com, "перезвон", но это "не горит".

СОТРУДНИЧЕСТВО:

Из-за того, что на данных ресурсах присутствуют мелкие мерзопакастные (прошу прощения за грубость) мошенники.

Но работать по предоплате не готов. Извините.

Или же через гарантов или безопасные сделки, но ни разу не пользовался ими... Возможно конечно через них.

И ЕЩЕ...

Не мало важный момент...

Пишите, пожалуйста, те, кто уверен в своих силах, не тратьте Свое и мое время. Так как несколько человек уже пытались, но увы, не получилось.

Отзывайтесь, пожалуйста, те, кто уже или делал, или точно знает, что сможет.

Если с Вами сработаемся, то это далеко не первый сайт, который нужно сделать. Еще на каждую отдельную услугу (порядка 10 шт.) нужно будет сделать сайты - лендинги. И несколько подобных, с контентом под СЕО.

На конструкторе, под перенос мне удобнее, так как я сам делаю, как вижу, проще самому сделать (да и дешевле), а потом чтобы толковый программист перенес. Чем согласовывать сайт с нуля. Здесь может не прав, но то что дешевле, так это точно. Средств пока особо нет, чтобы по 100 т.р. на сайты тратить.

Буду рад обратной связи, советам и сотрудничеству.

С Уважением.