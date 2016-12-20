Модуль для Wordrpess

Нужно сделать модуль для сайта на Wordpress, работающий по следующему принципу:

На ФТП загружаются данные в виде текстового файла и картинок. Модуль должен парсить эти данные для заполнения сайта. Присылайте примерные сроки и цену, а также ссылки на ваши работы на Wordpess. Детали в личку.