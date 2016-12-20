При русификации Open cart возникла проблема: вся админка русифициовалась, а боковая панель осталась на английском Заметил также, что при добавлении языка, code языка при выборе russian не сохраняет его Кеш чистил системный, ...
Модуль для Wordrpess
Нужно сделать модуль для сайта на Wordpress, работающий по следующему принципу:
На ФТП загружаются данные в виде текстового файла и картинок. Модуль должен парсить эти данные для заполнения сайта. Присылайте примерные сроки и цену, а также ссылки на ваши работы на Wordpess. Детали в личку.
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