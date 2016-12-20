Нужна помощь по руссификации OpenCart

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Закрыт3 заявки136 просмотров

При русификации  Open cart возникла проблема:

вся админка русифициовалась, а боковая панель осталась на английском

Заметил также, что при добавлении языка, code языка при выборе russian не сохраняет его

Кеш чистил системный, не помогло

Физически папки русификации на сервере присутствуют

Оставляйте цены/связь - сам напишу

Opencart
8 лет назад
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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