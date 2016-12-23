Требуется доработать сайт http://kupitdiplomi.ru 1. В главном меню передвинуть контакты вгоризонталь к остальным пунктам. 2. Сделать адаптивную верстку. 3. Перекинуть все стили из шаблонов html встили css. 4. Переделать форму заявки на http://kupitdiplomi.ru/kak-zakazat.html. По внешнему ...
Специалист по джумле (программист!)
для сайта opeterburge.ru
Требуется в область на главной "Последние новости культуры и отдыха города"
иметь возможность выводить нужные мне статьи из раздела
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