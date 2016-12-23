Специалист по джумле (программист!)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок166 просмотров

для сайта opeterburge.ru

Требуется в область на главной "Последние новости культуры и отдыха города"

иметь возможность выводить нужные мне статьи из раздела

http://opeterburge.ru/news.html

Joomla
8 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
быстрый и грамотный специалист сделал все быстрее ожидаемого срока, буду обращаться постоянно
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад