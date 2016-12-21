Нужна устная часовая консультация по настройке wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка133 просмотра

1 изменение title   в шаблоне / Yoast SEO

2 закрытие от поисковиков повторяющейся части текста на сайте

3 проверить правильность кода фавиконки

4 сокращение  анонса/закрытие от поисковиков анонса в блоговой части

WordPress
8 лет назад
anton_troy
Антон 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров