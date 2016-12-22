Доработки на OpenCart 1.5

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки128 просмотров

4 доработки в Опенкарт 1.5, работы на 10 минут.

ТЗ в приложении.

Opencart
8 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$5
1 день
Можно работать!
Можно работать.

Заявки фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад