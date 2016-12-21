Исправить 3 бага на сайте на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки107 просмотров

Требуется разработчик хорошо знающий CMS WordPress для исправления 3 багов 

1.После апгрейда не работает пагинация не на русскоязычной (larus.ru) не на англоязычной (larus.voyage) версиях сайта 

2. На англоязычной версии не не открываются новости 

3. Не открываются отзывы 

Прошу указать сумму, на которую рассчитываете за этот проект.

WordPress
8 лет назад
solvanny
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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