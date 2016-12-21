Добрый день Помогите, пожалуйста, с таким простым вопросом У нас CMS Bitrix, очень нужно выгрузить все картинки из нее с названиями товаров Как это можно сделать и сколько будет стоить? ...
Исправить 3 бага на сайте на WordPress
Требуется разработчик хорошо знающий CMS WordPress для исправления 3 багов
1.После апгрейда не работает пагинация не на русскоязычной (larus.ru) не на англоязычной (larus.voyage) версиях сайта
2. На англоязычной версии не не открываются новости
3. Не открываются отзывы
Прошу указать сумму, на которую рассчитываете за этот проект.
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