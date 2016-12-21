Прикрутить дизайн к движку

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки116 просмотров

Необходимо стянуть дизайн с уже рабочего сайта,

после чего прикрутить данный дизайн к самописаному движку.

дизайн который на данный момент прикручен к движку,практически не отличается от того,который нужно прикрутить.

8 лет назад
kurganistan
Семен 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров