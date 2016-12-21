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Прикрутить дизайн к движку
Необходимо стянуть дизайн с уже рабочего сайта,
после чего прикрутить данный дизайн к самописаному движку.
дизайн который на данный момент прикручен к движку,практически не отличается от того,который нужно прикрутить.
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