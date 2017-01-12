Добрый день Есть проект religion.in.ua на DLE 7.0 и есть порезка нового дизайна. Необходимо обновить движок до последней версии DLE и натянуть готовую порезку на этот движек. Структура сайта полностью остается прежней ...
Доработка готового шаблона WP (каталог + внутренняя)
Нужно найти любой бесплатный шаблон WP в светлых тонах
Отредактировать главную и внутреннюю страницу
1. Главная страница - представляет собой каталог машин (4 блока в ряд - название, фото, вывод параметров).
Справа вывод фильтров - Бренд, Пробег, Автосалон (название блока - список чекбоксов)
2. Внутренняя страница - галерея фотографиий + вывод параметров.
Данные изменения вставить в шаблон в виде статичного html - программирование под WP не требуется.
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