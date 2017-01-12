Доработка готового шаблона WP (каталог + внутренняя)

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Завершен3 заявки112 просмотров

Нужно найти любой бесплатный шаблон WP в светлых тонах

Отредактировать главную и внутреннюю страницу

1. Главная страница - представляет собой каталог машин (4 блока в ряд - название, фото, вывод параметров).

Справа вывод фильтров - Бренд, Пробег, Автосалон (название блока - список чекбоксов)

2. Внутренняя страница - галерея фотографиий + вывод параметров.

Данные изменения вставить в шаблон в виде статичного html - программирование под WP не требуется.

HTMLWordPress
8 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$60
4 дня
Отличный специалист. Все сделано как надо. Рекомендую.
Приятно работать с серьезными людьми. Рекомендую

Заявки фрилансеров

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад