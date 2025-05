Привет! Мы переносим сайт на движке opencart версии 1.5, файлы уже перенесли (почти 20 гигабайт весит сайт), но база данных (2 гигабайта) при попытке импорта выдает ошибку:

'ERROR 1064 (42000) at line 50: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1

Возможно, изменения в синтаксис базы данных были внесены ранее одним из фрилансеров или плагином, т.к. на сайте много плагинов и функционал сайта дорабатывался еще другими людьми.

Необходимо завершить перенос сайта или перенести сайт "с нуля" и добиться штатной работы сайт на новом vps. (У нас новый VPS с панелью ispmanager, его настройки можете менять при необходимости.)

Пишите сроки и стоимость.