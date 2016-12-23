Добрый день. мы сделали редизайн и верстку некоторых элементов для страницы https://goo.gl/M4tTh8 вот макет для ознакомления https://yadi.sk/i/eoJ6TZM334YZho верстку пришлю. Нужна натяжка этих элементов Сдать нужно во вторник - край в ...
Перенос сайта
Привет! Мы переносим сайт на движке opencart версии 1.5, файлы уже перенесли (почти 20 гигабайт весит сайт), но база данных (2 гигабайта) при попытке импорта выдает ошибку:
'ERROR 1064 (42000) at line 50: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Возможно, изменения в синтаксис базы данных были внесены ранее одним из фрилансеров или плагином, т.к. на сайте много плагинов и функционал сайта дорабатывался еще другими людьми.
Необходимо завершить перенос сайта или перенести сайт "с нуля" и добиться штатной работы сайт на новом vps. (У нас новый VPS с панелью ispmanager, его настройки можете менять при необходимости.)
Пишите сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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