Перенос сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок187 просмотров

Привет! Мы переносим сайт на движке opencart версии 1.5, файлы уже перенесли (почти 20 гигабайт весит сайт), но база данных (2 гигабайта) при попытке импорта выдает ошибку: 

'ERROR 1064 (42000) at line 50: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1

Возможно, изменения в синтаксис базы данных были внесены ранее одним из фрилансеров или плагином, т.к. на сайте много плагинов и функционал сайта дорабатывался еще другими людьми.

Необходимо завершить перенос сайта или перенести сайт "с нуля" и добиться штатной работы сайт на новом vps. (У нас новый VPS с панелью ispmanager, его настройки можете менять при необходимости.)

Пишите сроки и стоимость.

MySQLOpencartSQLISPmanager
8 лет назад
seora
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров