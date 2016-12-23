Натяжка сверстанных элементов. Сайт на Битрикс

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Закрыт5 заявок102 просмотра

Добрый день. 

мы сделали редизайн и верстку некоторых элементов для страницы https://goo.gl/M4tTh8

вот макет для ознакомления https://yadi.sk/i/eoJ6TZM334YZho

верстку пришлю.

Нужна натяжка этих элементов

Сдать нужно во вторник - край в среду.

Сколько это будет стоить и успеете ли по срокам? Пишите, пожалуйста 

8 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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