Натяжка сверстанных элементов. Сайт на Битрикс

Добрый день.

мы сделали редизайн и верстку некоторых элементов для страницы https://goo.gl/M4tTh8

вот макет для ознакомления https://yadi.sk/i/eoJ6TZM334YZho

верстку пришлю.

Нужна натяжка этих элементов

Сдать нужно во вторник - край в среду.

Сколько это будет стоить и успеете ли по срокам? Пишите, пожалуйста