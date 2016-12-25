Создание сайта на Wordpress по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок207 просмотров

Нужно развернуть сайт на WP, при этом взяв за основу как выглядит другой сайт, сделанный не на WP. Сайт информационный (статейник). Нужно сохранить структуру навигации, дизайн (цвета, размещение элементов, шрифты, контент не нужен). Сделать из этого тему, которую потом можно установить на WP.

Скидывайте в заявки примеры работ и ориентировочную стоимость ваших услуг.

WordPress
8 лет назад
onlinealliance
Сергей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$80
3 дня
Артем сразу взялся за работу, не задавал много лишних вопросов и понял задачу с первого раза. Сделал все четко и даже быстрее намеченного срока. По завершению ответил на вопросы и обязался помогать, если будут сложности. Сотрудничеством доволен, отличный профессионал!
Своевременная оплата, с проверкой не затягивает. Рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад