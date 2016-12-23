Есть сайт на Symfony drvn.voltmart.ru Нужно сделать следующее: 1) сделать адаптивную верстку новой главной страницы (отдельно дизайна адаптива нет, будет прототип по расположению блоков в адаптивном варианте) и выполнить ее натяжку; 2) перенести ...
Программная часть и верстка (БИТРИКС)
Здравствуйте. Ищу фрилансера для выполнения следующей задачи. Выполнить верстку и программную часть (CMS БИТРИКС). Корпоративный сайт без наворотов.
Ответственный, надежный. Срочно!
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