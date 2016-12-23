Программная часть и верстка (БИТРИКС)

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки182 просмотра

Здравствуйте. Ищу фрилансера для выполнения следующей задачи. Выполнить верстку и программную часть (CMS БИТРИКС). Корпоративный сайт без наворотов. 

Ответственный, надежный. Срочно!

8 лет назад
semak9
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

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