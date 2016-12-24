Создание сайта на CMS

Требуется на основе предоставленной мною вёрстки сделать и настроить шаблон для сайта, установить все необходимые модули и т.д. По сути сайт представляет из себя примитивную биржу исполнителей с минимальным функционалом.

А функционал следующий:

На сайте будет 4 роли -- заказчик, исполнитель, модератор и администратор

Заказчик может просматривать список исполнителей и отправлять заявку одному из них (без авторизации)

У исполнителя, модератора и администратора есть личный кабинет. Исполнители могут просматривать список отправленных им заявок, принимать или отвергать их. Модераторы могут добавлять/редактировать исполнителей и смотреть и редактировать список заявок. Администраторы могут делать то же, что и модераторы, плюс добавлять/редактировать модераторов

Кроме этого, между администраторами и модераторами должен быть чат.

Я понимаю, то ФТ не очень подробные, но подробности можно обсудить с конкретным исполнителем. Пока нужны примерные оценки бюджета, а так же предложения, на основе какой CMS вы планируете реализовать проект. Поэтому обязательно пишите в комментариях ответы на эти вопросы.