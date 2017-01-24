Прикрутить верстку к битриксу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок220 просмотров

https://goo.gl/23aQXX

Текущий сайт https://goo.gl/5rrf9Z

Сохранить структуру

8 лет назад
iconmax363
Максим 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

denistaras
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
7 дней
Выполненной работой доволен. На данный момент отдал второй проект в работу. Рекомендую, как отличного специалиста по Битриксу!
Всегда приятно работать с профессионалами. Максим однозначно из них, точная постановка задач, всегда на связи, честная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

denistaras
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад