Помощь по сайту Wordpress

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Есть сайт на Wordpress. При срздании записи прикрепляю фотографии, но при загрузки с компьютера, часть фотографий прикрепляются, пишет 

12312313.jpg 

Ошибка HTTP. 

Хотя написано, что загрузка с Максимальным размером файла: 15 MB. 

Обратились в хотсинг, там написали: 

Вам нужно указать каталог /hsphere/local/home/grin-20037/tmp для хранения временных файлов сайта. Сейчас скрипт madian.su/wp-admin/includes/file.php пытается удалить временный файл из /tmp. 

И второй вопрос: В браузере опера на разных компьютерах не работает (на других компьютерах работает) видео проигрыватель в системе управления. 

Кто уже сталкивался и есть опыт в исправлении?

WordPress
8 лет назад
liniratina
Елизавета 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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