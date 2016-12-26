Помощь по сайту Wordpress

Есть сайт на Wordpress. При срздании записи прикрепляю фотографии, но при загрузки с компьютера, часть фотографий прикрепляются, пишет

12312313.jpg

Ошибка HTTP.

Хотя написано, что загрузка с Максимальным размером файла: 15 MB.

Обратились в хотсинг, там написали:

Вам нужно указать каталог /hsphere/local/home/grin-20037/tmp для хранения временных файлов сайта. Сейчас скрипт madian.su/wp-admin/includes/file.php пытается удалить временный файл из /tmp.

И второй вопрос: В браузере опера на разных компьютерах не работает (на других компьютерах работает) видео проигрыватель в системе управления.

Кто уже сталкивался и есть опыт в исправлении?