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Помощь по сайту Wordpress
Есть сайт на Wordpress. При срздании записи прикрепляю фотографии, но при загрузки с компьютера, часть фотографий прикрепляются, пишет
12312313.jpg
Ошибка HTTP.
Хотя написано, что загрузка с Максимальным размером файла: 15 MB.
Обратились в хотсинг, там написали:
Вам нужно указать каталог /hsphere/local/home/grin-20037/tmp для хранения временных файлов сайта. Сейчас скрипт madian.su/wp-admin/includes/file.php пытается удалить временный файл из /tmp.
И второй вопрос: В браузере опера на разных компьютерах не работает (на других компьютерах работает) видео проигрыватель в системе управления.
Кто уже сталкивался и есть опыт в исправлении?
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