Доработки сайта на Wordpress

Сайт - na1denek.ru. Сделан на WP. Нужны мелкие доработки, от которых человек, не знающий WP впадает в ступор.

1. Изначально сайт был поставлен на домен хостинга http://xalvkmhr.bget.ru, потом к нему прицепили домен na1denek.ru. Тут же поехали стили (можете сравнить шрифты на том и другом домене) и иногда соскакивает на домен хостинга. Нужно сделать так, чтобы по домену na1denek.ru все выглядело также, как и на домене хостинга, и он нигде не светился. Вроде это в htaccess делается, но как - не знаю.

2. Фото квартир загружаются как есть. Если вертикальное фото - то выезжает за края. Нужно сделать так, чтобы при загрузке все фото автоматически подгонялись под размер окна (как на авито сделано, к примеру). Верхняя квартира с поехавшими фото и стрелками навигации (тоже нужно исправить), на нижней все нормально.

3. Установить реальные счетчики вместо картинок (код дам). Выровнять виджет Вк в подвале, чтобы не было белой полосы внизу.

За каждую проблему плачу 4$, за все вместе 750 руб.