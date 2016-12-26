Доработки сайта на Wordpress

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок209 просмотров

Сайт - na1denek.ru. Сделан на WP. Нужны мелкие доработки, от которых человек, не знающий WP впадает в ступор. 

1. Изначально сайт был поставлен на домен хостинга http://xalvkmhr.bget.ru, потом к нему прицепили домен na1denek.ru. Тут же поехали стили (можете сравнить шрифты на том и другом домене) и иногда соскакивает на домен хостинга. Нужно сделать так, чтобы по домену na1denek.ru все выглядело также, как и на домене хостинга, и он нигде не светился. Вроде это в htaccess делается, но как - не знаю. 

2. Фото квартир загружаются как есть. Если вертикальное фото - то выезжает за края. Нужно сделать так, чтобы при загрузке все фото автоматически подгонялись под размер окна (как на авито сделано, к примеру). Верхняя квартира с поехавшими фото и стрелками навигации (тоже нужно исправить), на нижней все нормально. 

3. Установить реальные счетчики вместо картинок (код дам). Выровнять виджет Вк в подвале, чтобы не было белой полосы внизу. 

За каждую проблему плачу 4$, за все вместе 750 руб. 

WordPress
8 лет назад
L1ght64
Никита 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Благодарю за работу! Максим оперативно и со знанием дела внес все доработки, бонусом от себя оптимизировал сайт, а также помог профессиональными советами и консультацией. Рекомендую Максима как ответственного и быстрого специалиста по Wordpress. Спасибо!
Все отлично. Подробное ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую Никиту как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад