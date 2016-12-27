Доработать сайт на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок209 просмотров

Необходимо доработать сайт на вордпрессе - оставляйте ваши контакты

WordPress
8 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$30
2 дня
Отличная работа- быстро сделал, подробно объяснил, рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад