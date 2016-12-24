Правка сайта на wordpress

Всем привет. Есть сайт на wordpress. Стоит задача:

1. сделать так что бы добавлении новой записи она автоматически попадала во все категории. Их много, коло 500 штук, и руками отмечать в админке не вариант

2. В категории, где выводятся записи, нужно сделать?

- после каждой второй записи выводилось содиржимое определеного файла - картинка например или рекламный код. То есть в простыне записей в категории кроме самих записей выводится содержимое файлов, которое можно задать руками.

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