Здравствуйте. Нужен человек, который хорошо знаком с CMF Cotonti, и способен натянуть сверстанный шаблон на движок. Шаблон состоит из 20-25 страниц. Все необходимые модули имеются. Если Вы не уверены в ...
Сайт - устранить последствия взлома, обновить CMS до стаб.версии
На сайте используется не поддерживаемая версия CMS Joomla 1.5, уязвимости которой используют для сетевых вирусных атак. Требуется устранить последствия взлома сайта и обновить CMS Joomla до текущей стабильной версии.
адрес сайта - 21122012.com.ua
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