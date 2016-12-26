Сайт - устранить последствия взлома, обновить CMS до стаб.версии

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Закрыт7 заявок183 просмотра

На сайте используется не поддерживаемая версия CMS Joomla 1.5, уязвимости которой используют для сетевых вирусных атак. Требуется устранить последствия взлома сайта и обновить CMS Joomla до текущей стабильной версии. 

адрес сайта - 21122012.com.ua

Joomla
8 лет назад
cleansky89
Турал 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров