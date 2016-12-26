Доработка на Joomla

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Сайтhttp://идеальные-ковры.рф

  • В раздел интерьеры http://идеальные-ковры.рф/interior/ занесено 200 интерьеров, но они не отображаются (отображается только 12). Сделать так чтобы отображались все. (лучше без страниц 1,2,3 и т.д. , а отображались при прокрутке, как тут: http://lekover.ru/catalog)
  • На главной странице не должен отображаться раздел «Интерьеры» а только карточки товаров (пока не заполнены)
  • Изменить номер телефона в каждой карточке и на главной странице http://идеальные-ковры.рф
  • В разделе «Интерьеры» карточки не «выровнены» http://joxi.ru/E2pkNKVHodX4mY Нужно чтобы отображались симметрично и пропорционально друг другу http://joxi.ru/1A59OdyH8o16AE
  • На сранице каталога должно отображаться 12 товаров http://joxi.ru/a2XeJbxijxg6Ag
  • Водяной знак на фото разного размера и страшный http://joxi.ru/brR8kJLTqwnP21. Можно сделать без перезаливки фото, нормальную-читаемую подпись на фото?
Joomla
8 лет назад
serebroooo
Эдуард 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров