Верстка дизайна под Wordpress

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт29 заявок332 просмотра

Нужна адаптивная кроссбраузерная верстка лендинга. 

Чтобы соответствовала требованиям Google Page Speed.

CMS Wordpress. Чтобы с админки сайта можно было легко и просто добавлять/редактировать информацию на сайте.

Оплата по факту. Можете делать у себя на хостинге.

Срочно. Оставляйте заявки, только если уверены в своих возможностях.

WordPress
8 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров