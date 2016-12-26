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Верстка дизайна под Wordpress
Нужна адаптивная кроссбраузерная верстка лендинга.
Чтобы соответствовала требованиям Google Page Speed.
CMS Wordpress. Чтобы с админки сайта можно было легко и просто добавлять/редактировать информацию на сайте.
Оплата по факту. Можете делать у себя на хостинге.
Срочно. Оставляйте заявки, только если уверены в своих возможностях.
Заявки фрилансеров
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