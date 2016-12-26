Верстка дизайна под Wordpress

Нужна адаптивная кроссбраузерная верстка лендинга.

Чтобы соответствовала требованиям Google Page Speed.

CMS Wordpress. Чтобы с админки сайта можно было легко и просто добавлять/редактировать информацию на сайте.

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