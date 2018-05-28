highklassKZ

С Ерланом работал несколько раз по разным проектам. По этому проекту у него возникли трудности и в течении 5 месяцев ожидания так они и не решились. Гарантий по оплате гарантировать не может, все зависит от его клиента. С моей стороны было потрачено время на выполнение проекта, который утвердили. Ставлю этот отзыв т.к положительный не могу оставить, т.к денег я не получал. Надеюсь мне оплатят и тогда я смогу изменить его.