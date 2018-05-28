highklassKZ

Ерлан highklassKZ

 
35 летЛитва/Вильнюс
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Логотип для магазина спортивной одежды

    $50

    Есть действующий магазин: [url=https://www.instagram.com/m2storekz1/]https://www.instagram.com/m2storekz1/[/url] Уже более 2-х продает только кроссовки. В январе 2019 года будет переезд и в продаже будет спортивная одежда на каждый день и кроссовки. Целевая аудитория от 16 до 33 лет.  В основном парни, ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать сайт и натянуть его на Wordpress

    $120

    Нужно сверстать адаптивно сайт и натянуть его на Wordpress, чтобы можно было его редактировать с админки сайта. Чтобы можно было добавлять портфолио, отзывы, слайды на главной. Это надо реализовать через произвольные поля. Не использовать Visual Composer или что-то ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта

    $120

    Нужен дизайн сайта Быстрые правки Оплата по факту Прототип по ссылке [url=https://app.moqups.com/Mukashevkz/dZKYqRjgzJ/view/page/aa9df7b72]https://app.moqups.com/Mukashevkz/dZKYqRjgzJ/view/page/aa9df7b72[/url]

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сайт энциклопедия

    Нужно сделать сайт на подобии [url=http://ls.pushkininstitute.ru/lsslovar/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA]http://ls.pushkininstitute.ru/lsslovar/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA[/url] Сделать такой же функционал и чтобы была возможность легко добавить информацию на сайт. Сайт должен быть на 4 языках: русский, английский, турецкий, казахский В ответах напишите стоимость и каком движке вы будете делать.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание текстов для сайта

    $20

    Есть сайт: rdg.kz Нужно написать текст на следующие темы: 1. Главная страница. О компании. 1500-2000 символов 2. Страница дизайн интерьера, краткое описание процессов работы http://rdg.kz/dizajn/ 1500-2000 символов 3. Описание для Smart Led System 1500-2000 символов 4. Описание для Отделочных материалов 1500-2000 ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн одностраничного сайта Организация фуршетов

    $50

    Нужен дизайн сайта в светлых тонах. Есть детальный прототип сайта, прикрепил к заданию. Логотипа нет, надо просто красивом шрифтом написать название домена. Сайт который нравится: http://www.bro-catering.ru/ - только в более светлых тонах Сайт конкурента: https://furshetastana.kz/ - нужно сделать лучше. Оплата по факту ...

    Дизайн сайтаПрототип сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн герба

    Нужен дизайн герба для ветеранов Есть пример отрисованный от руки. Нужно это все нарисовать. И есть примеры работ, которые не понравились. (не понравился беркут, нужно его мощнее нарисовать, интереснее) В ответах хочу увидеть примеры и цену

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка и натяжка на WP лендинга

    $100

    Нужно адаптивно сверстать лендинг и натянуть его на Wordpress, чтобы из админки можно было редактировать информацию на сайте. В ответах хочу видеть ссылки на ваши работы и срок выполнения. Оплата по факту выполнения работы, если устроит ее ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга для семейного кафе

    $50

    Нужно нарисовать дизайн для лендинга Ниша: семейное кафе Есть готовый прототип, фотографии, логотип Оплата по факту Срок, чем быстрее тем лучше Быстрые правки Оставляйте ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ и пару примеров работ Выберу в среду

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга для центра замены масла

    $50

    Нужно нарисовать дизайн для лендинга Ниша: центр замены масел Есть готовый прототип, фотографии Оплата по факту Срок, чем быстрее тем лучше Быстрые правки Оставляйте в заявках окончательные заявки и пару примеров работ Выберу в понедельник

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для дорожно-строительной компании

    $30

    Нужен логотип или редизайн существующего логотипа. В логотипе должно быть название компании VSP COMPANY.Компания оказывает следующие виды услуг: [list][*]установка оцинкованного барьерного ограждения[*]дорожная разметка[*]производство стального дюбеля и анкера[/list] Прикрепил старое лого

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта для дизайнера интерьера

    Нужен дизайн сайта 5 стр Бюджет: 100 долл. Оплата по факту. Прикрепите примеры работ к ответу и ответьте на вопрос 5*5=? Ссылка на прототип: [url=https://app.moqups.com/Mukashevkz/qgP2Xa10EW/view/page/aa9df7b72]https://app.moqups.com/Mukashevkz/qgP2Xa10EW/view/page/aa9df7b72[/url] Ссылка на контент: [url=https://yadi.sk/d/Urr1mdpb3U3n5c]https://yadi.sk/d/Urr1mdpb3U3n5c[/url]

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить новый функционал в сайт на Kohana Framework

    Есть сайт с базой данных клиентов по автострахованию и техосмотру на [b]KOHANA FRAMEWORK[/b] У каждого клиента есть дата заключение договора, каждый договор заключается на год. И когда остается последние 5 дней до конца завершения договора, нужно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продающий текст на лендинг

    Нужно написать продающий текст для лендинг в формате сторителлинга. Ниша: ремонт квартир и строительство малоэтажных зданий. Текст нужно написать от лица владельца сайта. Идея такая: Будет фотография человека, он занимается ремонтом и строительством домов в городе с 2006 ...

    Тексты для лендинга
    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Раскрутка и ведение инстаграм аккаунтов

    Нужна раскрутка и ведение инстаграм аккаунтов [list][*]Набор живых подписчиков по городу, конкурентам[*]Увеличить вовлеченность, лайки, комментарии[*]Ведение аккаунтов. Оформление фоток, написание текстов, составление медиа плана.[/list]Напиши свои расценки и примеры работ

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта с каталогом товаров РемСтрой

    $100

    Нужно нарисовать дизайн сайта с каталогом товаров. Нужен ответственный исполнитель, который способен делать свою работу в оговоренные сроки. Это будет первый вариант дизайна сайта для тестирования ниши, поэтому сотрудничество с исполнителем будет продолжено. В дальнейшим будут доработки ...

    Дизайн сайтаПрототип сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать сайт и запрограммировать функционал

    Сайт по продаже игровой валюты. Это своего рода посредник между продавцами и покупателями. Продавцы регистрируются на сайте и оставляют свои контактные данные. Пользователь заходит на сайт, выбирает игровую валюту и оставляет заявку. Администратор сайта для обработки заявки, ищет ...

    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текст о компании

    $7

    Нужен текст о компании. Для сайта http://panelli.kz - 1500-2000 символов Надо описать деятельность компании. Компания занимается продажей отделочных материалов для коммерческих помещений. Ассортимент можете посмотреть на сайте. Вот что продает фирма. Это все должно быть описано 1. http://www.laminam.it/laminam-rus/ru/home/ 2. http://www.sloplast.ru/collection 3. Мдф ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга для стоматологии

    $80

    Нужно нарисовать дизайн лендинга для стоматологии. Есть фотографии клиники, сотрудников. Есть лого, но оно в плохой качестве, его надо заново отрисовать. Не надо придумывать новое лого, нужно отрисовать старое. Прикрепил прототип сайта: [url=https://app.moqups.com/Mukashevkz/LzUqBTBC9C/view/page/aa9df7b72]https://app.moqups.com/Mukashevkz/LzUqBTBC9C/view/page/aa9df7b72[/url]﻿ Фото клиники и фото лого: [url=https://yadi.sk/d/qA_7UavD3PbvxU]https://yadi.sk/d/qA_7UavD3PbvxU[/url]﻿ Ищу ответственного дизайнера, который ...

    Дизайн лендингаПрототип сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$120
7 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта
С Ерланом работал несколько раз по разным проектам. По этому проекту у него возникли трудности и в течении 5 месяцев ожидания так они и не решились. Гарантий по оплате гарантировать не может, все зависит от его клиента. С моей стороны было потрачено время на выполнение проекта, который утвердили. Ставлю этот отзыв т.к положительный не могу оставить, т.к денег я не получал. Надеюсь мне оплатят и тогда я смогу изменить его.
Рекомендую
Ответный отзыв
At-1
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
день назад
$3
2 балла
5 лет назад
Перевести логотип в вектор для Corel
Необходимость нарисовать в векторе отпала
Спасибо за отклик. Но проект стал неактуален.
Ответный отзыв
Omaretto
Виктор 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Сверстать сайт и натянуть его на Wordpress
Легко работать с понимающим в разработке заказчиком. Правки по существу. Оплата быстро. Рекомендую.
Работа была сделана в срок. Правки внесены быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
pasicnjuk_lena
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Написание текстов для сайта
Сотрудничество состоялось. Спасибо!
Текст написан был в короткие сроки, правки в текст практически моментальные. Рекомендую!
Ответный отзыв
sergeyev7
Сергей 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Дизайн лендинга для центра замены масла
Был рад сотрудничать. Рекомендую.
Работа выполнена в срок. Качеством доволен
Ответный отзыв