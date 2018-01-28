Создать медиакит для сайта vgtimes.ru. В приложении подробное ТЗ-шаблон (прототип) для медиакита. Вам остается лишь привести наши наработки в презентабельный вид. ВНИМАНИЕ: пример медиакита в заявке обязателен! Что ...
Дизайн лендинга для стоматологии
Нужно нарисовать дизайн лендинга для стоматологии.
Есть фотографии клиники, сотрудников.
Есть лого, но оно в плохой качестве, его надо заново отрисовать.
Не надо придумывать новое лого, нужно отрисовать старое.
Прикрепил прототип сайта: https://app.moqups.com/Mukashevkz/LzUqBTBC9C/view/page/aa9df7b72
Фото клиники и фото лого: https://yadi.sk/d/qA_7UavD3PbvxU
Ищу ответственного дизайнера, который выполнит заказ в сроки, без задержек.
Нужен 1 вариант дизайна и вносить правки до утверждения.
Сроки, чем быстрее тем лучше.
Оплата по факту выполнения, без задержки. Киви, Яндекс.Бабки
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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