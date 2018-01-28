Нужно нарисовать дизайн лендинга для стоматологии.

Есть фотографии клиники, сотрудников.

Есть лого, но оно в плохой качестве, его надо заново отрисовать.

Не надо придумывать новое лого, нужно отрисовать старое.

Прикрепил прототип сайта: https://app.moqups.com/Mukashevkz/LzUqBTBC9C/view/page/aa9df7b72﻿

Фото клиники и фото лого: https://yadi.sk/d/qA_7UavD3PbvxU﻿

Ищу ответственного дизайнера, который выполнит заказ в сроки, без задержек.

Нужен 1 вариант дизайна и вносить правки до утверждения.

Сроки, чем быстрее тем лучше.

Оплата по факту выполнения, без задержки. Киви, Яндекс.Бабки