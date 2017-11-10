Добрый день! Сайт финансовой тематики Что требуется: - главная - контакты - о фирме - страница услуг - личный кабинет ...
Шаблоны различного формата в едином стиле.
Задача:
Для тренинг центра сделать группу шаблонов в едином стиле.
1. Шаблон письма.
2. Оформления СММ групп: шапка и оформление картинок в постах.
3. Для элементы для страницы трансляции в GetCourse.
4. Шаблон страницы для конструктора PlatformaPl.ru
5. Шаблон для картинок в меню курсов.
Заявки фрилансеров
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