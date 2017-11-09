Необходимо сделать шаблон емеил расслки по прототипу.
Страничный сайт для дизайн-студии.
Здравствуйте, Андрей.
Необходимо сделать сайт для дизайн-студии. Хотим страничный сайт (не лендинг), состоящий из 4 страниц: начальная страница с информацией о нас, страницы с портфолио, страница с ценами и контактами, страница с информацией о команде. Скажите, пожалуйста, что ещё Вам нужно предоставить, чтобы Вы смогли нам посчитать примерную начальную смету?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Есть прототип лэндинга по загородной недвижимости. Проработанный, объёмный. Нужен вдумчивый дизайн по составленному ТЗ. Все материалы отдам в личку.Завершен8 лет назад
Нужны макеты постов в ВК по следующим назначениям: 1. Конкурсы 2. Обьявления 3. Регулярные ежедневные посты 4. Из жизни студии красоты 5. Реклама товаров. бренд-бук взять на ...Закрыт8 лет назад
- $17
Добрый день! Для астрологической группы "Путь серебряной звезды" необходимы обложка и аватар. Сроки на изготовление 1-2 дня. Гарантия доработки/переделки. Необходимо наличие портфолио. Дополнительные примеры предоставлю в виде ссылок.Завершен8 лет назад
Требуется выполнить редизайн сайта созданного около 7 лет назад. СМС - Netcat. Сайт торговой компании импортера ( не интернет магазин) около 15 страниц информационного характера о продукции итд. Главная цель редизайна - получить современный красивый ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт7 лет назад
- $84
Тематика - бухгалтерские услуги. Срок - 6 дней. Нужен именно прототип. Обязательно перейдите по ссылке на пример и посмотрите. С вас тексты, заголовки. Прототип должен быть интерактивным. Обязательно нужно иметь портфолио. Внимание, нужен ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать блок на главной. Основная фотка, внизу дополнительные, справа от фотки описание товара, кнопка купить и купить в один клик, справа и слева кнопки для прокручивания. Название блока " Популярные" Сделать похожим на блок ...Завершен8 лет назад
- $43
Нужен дизайн лендинга на тему кухни под заказ. Срок до 14.00 по Москве, к 11.11.2017. Цена 2500 р. Желательно отозваться тем, кто уже работал по этой тема (но не обязательно). ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
Хотим создать сайт посвященный "регистрации торгового знака". Так как тебя очень мало дает возможностей для полета мысли и выделения себя из общей массы, то необходимо продумать концепцию сайта (1 страницы и прочее) для дальнейшего ...Закрыт8 лет назад
Требуется изготовить дизайн-макет Лендинга по услугам экскаватора-погрузчика. К задаче прикреплен прототип, на котором можно посмотреть необходимые блоки и тексты.Завершен8 лет назад