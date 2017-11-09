Страничный сайт для дизайн-студии.

Здравствуйте, Андрей.

Необходимо сделать сайт для дизайн-студии. Хотим страничный сайт (не лендинг), состоящий из 4 страниц: начальная страница с информацией о нас, страницы с портфолио, страница с ценами и контактами, страница с информацией о команде. Скажите, пожалуйста, что ещё Вам нужно предоставить, чтобы Вы смогли нам посчитать примерную начальную смету?