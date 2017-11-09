Страничный сайт для дизайн-студии.

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Закрыт23 заявки275 просмотров

Здравствуйте, Андрей. 

Необходимо сделать сайт для  дизайн-студии. Хотим страничный сайт (не лендинг), состоящий из 4 страниц: начальная страница с информацией о нас, страницы с портфолио, страница с ценами и контактами, страница с информацией о команде. Скажите, пожалуйста, что ещё Вам нужно предоставить, чтобы Вы смогли нам посчитать примерную начальную смету?

8 лет назад
TruSpB
Алена 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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