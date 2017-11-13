Обложка и аватар для группы VK

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок280 просмотров

Добрый день! Для астрологической группы "Путь серебряной звезды" необходимы обложка и аватар. Сроки на изготовление 1-2 дня. Гарантия доработки/переделки. Необходимо наличие портфолио. Дополнительные примеры предоставлю в виде ссылок.

8 лет назад
eduard15
Эдуард 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$17
2 дня
Работой Павла очень доволен! Результат превзошел все ожидания! Несмотря на то что я не мог правильно выразить свои мысли и передать свое видение, того что я себе представляю и в итоге хочу получить, Павел терпеливо выслушал меня, при этом задавал уточняющие вопросы и просто удивительно правильно понял то что я хотел донести. Повторяю, результат превзошёл все ожидания !!! Нестандартно, а самое главное не избито! Рекомендую к сотрудничеству!
Приятный и уравновешенный человек. Был рад сотрудничеству. Оплата моментальная. Придирок минимум. Спасибо :)

Заявки фрилансеров

bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад

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