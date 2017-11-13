Обложка и аватар для группы VK

Работой Павла очень доволен! Результат превзошел все ожидания! Несмотря на то что я не мог правильно выразить свои мысли и передать свое видение, того что я себе представляю и в итоге хочу получить, Павел терпеливо выслушал меня, при этом задавал уточняющие вопросы и просто удивительно правильно понял то что я хотел донести. Повторяю, результат превзошёл все ожидания !!! Нестандартно, а самое главное не избито! Рекомендую к сотрудничеству!