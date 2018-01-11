Проработка дизайна сайта согласно утвержденной концепции доработать меню, прорисовать темплиты согласно ТЗ ТЗ в привате
Лэндинг и баннеры для онлайн казино
Необходимо создать лендинг и баннеры на его основе для онлайн казино.
сайт проекта https://everumcasino18.ru
Лендинг должен органично сочетаться с шапкой и футером сайта (для конкурсных макетов вам будет нужно вписать шапку и футер в вашу работу)
Вся страница, включая шапку и футер, должна занимать 1 экран без скроллинга, то есть не больше 1920x1280
Для работы рекомендуется использовать геймарт, который лежит здесь - https://yadi.sk/d/lTdGGCYG3PWaSK
Лендинг должен содержать следующие текстовые блоки:
- "Бонус 7000Р + 100 спинов"
- кнопка "Получить бонус"
Нумерованные блоки:
1. ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ в Everum Casino за 30 секунд
2. ВНЕСИ ДЕПОЗИТ и получи бонус 50% до 7000Р и 100 спинов*
3. НАСЛАЖДАЙСЯ ИГРОЙ в 300+ слотах и ежедневных турнирах
сноска: *правила и условия предложения
Дополнительный текстовый блок:
"Зацени нашу биржу золотых монет"
На основе лендинга необходимо сделать по два варианта анимированных баннеров на каждый размер: итого два 768х90 и два 300х250
Текстовые блоки на кадрах:
- Бонус 7000Р + 100 спинов
- Бесплатные турниры
- Быстрые кешауты
- Everum Casino
Все конкурсанты будут рассматриваться на постоянное сотрудничество!
Заявок очень мало, поэтому конкурс пока продлевается, можно оставлять свои работы.
На одно призовое место должно быть как минимум три работы.
Время сдачи работ - до 25 ноября включительно.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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