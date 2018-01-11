Лэндинг и баннеры для онлайн казино

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок1994 просмотра
#1$300
#2$250

Необходимо создать лендинг и баннеры на его основе для онлайн казино.

сайт проекта https://everumcasino18.ru

Лендинг должен органично сочетаться  с шапкой и футером сайта (для конкурсных макетов вам будет нужно вписать шапку и футер в вашу работу)

Вся страница, включая шапку и футер, должна занимать 1 экран без скроллинга, то есть не больше 1920x1280

Для работы рекомендуется использовать геймарт, который лежит здесь - https://yadi.sk/d/lTdGGCYG3PWaSK

Лендинг должен содержать следующие текстовые блоки:

- "Бонус 7000Р + 100 спинов"

- кнопка "Получить бонус"

Нумерованные блоки:

1. ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ в Everum Casino за 30 секунд

2. ВНЕСИ ДЕПОЗИТ и получи бонус 50% до 7000Р и 100 спинов*

3. НАСЛАЖДАЙСЯ ИГРОЙ в 300+ слотах и ежедневных турнирах 

сноска: *правила и условия предложения

Дополнительный текстовый блок:

"Зацени нашу биржу золотых монет"

На основе лендинга необходимо сделать по два варианта анимированных баннеров на каждый размер: итого два 768х90 и два 300х250

Текстовые блоки на кадрах:

- Бонус 7000Р + 100 спинов

- Бесплатные турниры

- Быстрые кешауты

- Everum Casino

Все конкурсанты будут рассматриваться на постоянное сотрудничество!

Заявок очень мало, поэтому конкурс пока продлевается, можно оставлять свои работы.

На одно призовое место должно быть как минимум три работы.

Время сдачи работ - до 25 ноября включительно.

8 лет назад
pbk
50 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1
После предоставления работы Нелли на конкурс сразу стало понятно, кто будет победителем. Буду краток - с Нелли будем работать на постоянной основе. Так что рекомендую к сотрудничеству.
Алексей проявил себя только с лучшей стороны. Чёткое ТЗ, правильно поставленные задачи. Коммуникация 100%. Оплата моментальная. В целом, приятно общаться и работать с такими людьми. Всем однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1

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