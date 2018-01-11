Лэндинг и баннеры для онлайн казино

# 1 — $ 300 # 2 — $ 250

Необходимо создать лендинг и баннеры на его основе для онлайн казино.

сайт проекта https://everumcasino18.ru

Лендинг должен органично сочетаться с шапкой и футером сайта (для конкурсных макетов вам будет нужно вписать шапку и футер в вашу работу)

Вся страница, включая шапку и футер, должна занимать 1 экран без скроллинга, то есть не больше 1920x1280

Для работы рекомендуется использовать геймарт, который лежит здесь - https://yadi.sk/d/lTdGGCYG3PWaSK

Лендинг должен содержать следующие текстовые блоки:

- "Бонус 7000Р + 100 спинов"

- кнопка "Получить бонус"

Нумерованные блоки:

1. ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ в Everum Casino за 30 секунд

2. ВНЕСИ ДЕПОЗИТ и получи бонус 50% до 7000Р и 100 спинов*

3. НАСЛАЖДАЙСЯ ИГРОЙ в 300+ слотах и ежедневных турнирах

сноска: *правила и условия предложения

Дополнительный текстовый блок:

"Зацени нашу биржу золотых монет"

На основе лендинга необходимо сделать по два варианта анимированных баннеров на каждый размер: итого два 768х90 и два 300х250

Текстовые блоки на кадрах:

- Бонус 7000Р + 100 спинов

- Бесплатные турниры

- Быстрые кешауты

- Everum Casino

Все конкурсанты будут рассматриваться на постоянное сотрудничество!

Заявок очень мало, поэтому конкурс пока продлевается, можно оставлять свои работы.

На одно призовое место должно быть как минимум три работы.