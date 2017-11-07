Нарисовать дизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок250 просмотров

Необходимо сделать дизайн лендинга

Тематика: Кухни на заказ

Сроки - до пятницы, 9:00 по Мск

Стоимость - 2500 рублей

Приоритет будет фрилансерам, уже работали с данной тематикой

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатами

Желательно понимание правила внутреннего и внешнего или теории близости

8 лет назад
Demidok
Сергей 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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