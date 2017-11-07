Необходимо произвести корректировки главной страницы: 1. Preheader - изменить начетание номера телефона 2. Header - изменить высоту, размер лого, меню 3. Prehero - изменить цвет (убрать градиент), размер шрифта 4. Табы ...
Нарисовать дизайн лендинга
Необходимо сделать дизайн лендинга
Тематика: Кухни на заказ
Сроки - до пятницы, 9:00 по Мск
Стоимость - 2500 рублей
Приоритет будет фрилансерам, уже работали с данной тематикой
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.
Подробности обсудим с кандидатами
Желательно понимание правила внутреннего и внешнего или теории близости
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $70
День добрый. ТЗ во вложении Дата приема заявок до 13/11/2017 С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за отдельную плату ) СпасибоЗавершен8 лет назад
Нужна обложка для этой страницы - facebook.com/dedlaina.net Пожеланий нет Цена и сроки?Завершен8 лет назад
- $100
Надо сделать адаптив главной и нескольких внутренних. Хватит двух разрешений 768 и 320Завершен8 лет назад
Нужно перенести лендинг с другого сайта (конструктора) либо сделать новый похожый на wordpress.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $230
Войдите пользователем!!! (емейл/пароль - [email protected]/12345678DC) Страницы Нужно по аналогии с уже утвержденным дизайном главной страницы сверстать все нижеуказаныне страницы (полная и мобильная версии): 1. Страница часто ...Завершен7 лет назад
Обновить сайт до последней версии joomla и сделать редизайн http://gameconsulting.ru/.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Дизайн корпоративного сайта. Тематика медицинские препараты и всякие лекарства. Цель сайта рассказать о фирме и предоставляемых услугах. Представить фирму в интернете. Всё должно быть красиво, современно и точно раскрывать суть деятельности предприятия. ...Завершен8 лет назад
Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта согласно готовому интерактивному прототипу: главную страницу + несколько внутренних. Дизайн неадаптивный, базовая ширина интерфейса 1280px, ширина контента 1140px, под верстку на Bootstrap,ТЗ предоставим. Требования к исполнителю: ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Сделать дизайн на лэндинг по продаже оборудования для стоянок. По информации во вложении. Срок: 7 дней.Завершен8 лет назад