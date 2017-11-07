Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта согласно готовому интерактивному прототипу: главную страницу + несколько внутренних. Дизайн неадаптивный, базовая ширина интерфейса 1280px, ширина контента 1140px, под верстку на Bootstrap,ТЗ предоставим.

Требования к исполнителю:

1. Профессиональное владение графическими редакторами на высоком уровне.

2. Чувство стиля, умение предлагать решение под задачу, а не на собственное усмотрение.

3. Умение внимательно изучать ТЗ и при необходимости задавать вопросы (!)

4. Умение делать дизайн на основании готового прототипа (!)

5. Умение красиво рисовать иконки, баннеры, работать с фильтрами в Photoshop, знание и умение применять правила типографики, умение обрабатывать фото.

6. Быть на связи в skype/whatsapp в процессе разработки дизайна

7. Качественное портфолио по тематике корпоративные сайты (не лендинги!).