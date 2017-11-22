Приветствую!

необходимо нарисовать дизайн для информационного сайта и "порезать" макет в photoshop.

ТЗ пожалуйста смотрите в прикрепленном файле.

Прошу в заявке присылать ссылку на примеры нарисованных вами дизайнов для именно информационных сайтов.

К ВНИМАНИЮ ТЕХ КТО НЕ ЧИТАЕТ ТЗ!

ПРОШУ ПРИСЫЛАТЬ ПРИМЕРЫ РАБОТ ДИЗАЙНА ИНФОРМАЦИОННЫХ САЙТОВ!

Информационные сайт - это не интернет магазин не витрина не лендинг не продажник туроператора. Информационный сайт - это сайт со СТАТЬЯМИ! Основная его задача - в удобном виде подавать к чтению контент для читателей. Если вы не читаете ТЗ или не отличаете интернет магазин от информационного сайта, пожалуйста, очень прошу, не оставляйте заявку! Проходите мимо!

спасибо!