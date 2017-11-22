Нарисовать дизайн для информационного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки298 просмотров

Приветствую!

необходимо нарисовать дизайн для информационного сайта и "порезать" макет в photoshop.

ТЗ пожалуйста смотрите в прикрепленном файле.

Прошу в заявке присылать ссылку на примеры нарисованных вами дизайнов для именно информационных сайтов.

К ВНИМАНИЮ ТЕХ КТО НЕ ЧИТАЕТ ТЗ!

ПРОШУ ПРИСЫЛАТЬ ПРИМЕРЫ РАБОТ ДИЗАЙНА ИНФОРМАЦИОННЫХ САЙТОВ!

Информационные сайт - это не интернет магазин не витрина не лендинг не продажник туроператора. Информационный сайт - это сайт со СТАТЬЯМИ! Основная его задача - в удобном виде подавать к чтению контент для читателей. Если вы не читаете ТЗ или не отличаете интернет магазин от информационного сайта, пожалуйста, очень прошу, не оставляйте заявку! Проходите  мимо!

спасибо!

8 лет назад
webmaster17
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$100
7 дней
Выполнено качественно и быстро. Буду обращаться еще. Спасибо!
Отличный заказчик, знает что ему нужно и умеет донести проект, быстрая оплата. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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