Сделать редизайн данного сайта http://antibrokers.com/ разработать лого "Вернем Деньги"(не сильно замарачиваться), наполнение под контент сайта-прототипа.
Нарисовать дизайн для информационного сайта
Приветствую!
необходимо нарисовать дизайн для информационного сайта и "порезать" макет в photoshop.
ТЗ пожалуйста смотрите в прикрепленном файле.
Прошу в заявке присылать ссылку на примеры нарисованных вами дизайнов для именно информационных сайтов.
К ВНИМАНИЮ ТЕХ КТО НЕ ЧИТАЕТ ТЗ!
ПРОШУ ПРИСЫЛАТЬ ПРИМЕРЫ РАБОТ ДИЗАЙНА ИНФОРМАЦИОННЫХ САЙТОВ!
Информационные сайт - это не интернет магазин не витрина не лендинг не продажник туроператора. Информационный сайт - это сайт со СТАТЬЯМИ! Основная его задача - в удобном виде подавать к чтению контент для читателей. Если вы не читаете ТЗ или не отличаете интернет магазин от информационного сайта, пожалуйста, очень прошу, не оставляйте заявку! Проходите мимо!
спасибо!
Выбранный исполнитель
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