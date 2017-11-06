Сделать редизайн данного сайта http://antibrokers.com/ разработать лого "Вернем Деньги"(не сильно замарачиваться), наполнение под контент сайта-прототипа.
Кабинет фотошколы
Мини тз в фотографиях, возможно, что-уберем из тз, но добавим страничку взамен
bestfotoshkola.ru/city - для этого сайта делаем кабинет
Назовите цену исполнения и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт7 лет назад
сам сайт REnovation-group.com дизайн который нравиться. Сайт на джумле нужен новый дизайн и натянуть на движек его. чтобы получить финишный результат. После удачно исполнения еще 3 сайта с ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Исходя из основного сайта: http://msp.midural.ru/, сделать 4 варианта главной страницы В стиле: 1. Детские учреждения 2. Стационарные учреждения 3. Комплексный центр социального обслуживания населения; 4. Индивидуальный. Дизайн-макеты сайтов должны быть адаптивными ...Завершен7 лет назад
Требуется разработка комплексного дизайна под LP и UX для системы управления криптовалютным портфолио и трейдерских инструментов url - XChainer точка xyz Проект в активной доработке, тз составляется вместе с дизайнером. Требуется полное сопровождение дизайн-UX ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно сделать такой главный экран, чтобы все клиенты только взглянув оставляли заявки !!Завершен8 лет назад
Страница с мудрыми изречениями великих мыслителей и философов. Желательно в чернобелых тонах. Файл sRGB JPG шириной 851 пиксель и высотой 315 пикселей и размером менее 100 килобайт.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $110
Нужен дизайн лендинга по макету. На выходе исходник в PSD для верстки. Срок - 2 дня, макет покажу испольнителю.Завершен7 лет назад
- $70
Нужно нарисовать дизайн сайта гостиницы. Прототип состоит из 3 страниц: Ссылка на прототип сайта Гостиница имеет два филиала в двух городах. Первая страница, это общая страница, на которой размещены 2 кнопки для перехода ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Подскажите, стоимость дизайна такого сайта - icondesigne.ruДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $150
Необходимо разработать дизайн сайта по продаже продукции компани ДЭНАС. Вот ссылка на прототип: https://app.moqups.com/Mukashevkz/HD9bDzRAQ6/view/page/aa9df7b72 Примеры сайтов http://denas-doctor.com/ http://master-denas.ru/ Официальный сайт - http://denas.faberlic.com/ Лого нет, надо с букв сделатьЗавершен7 лет назад