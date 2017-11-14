Дизайн лендинга на 8-10 экранов (блоков)

Работаю с Татьяной уже не в первый раз и точно не в последний. Все больше убеждаюсь в ее профессионализме и таланте. Сайты, которые она делает всегда имеют отличную конверсию и органичный по дизайну. Полная коммуникация в процессе работы над проектом, 100% вовлеченность в процессе работы. Постоянно на связи до сдачи проекта. Однозначно рекомендую к сотрудничеству, как отличного специалиста по вебдизайну.