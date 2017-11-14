Дизайн лендинга на 8-10 экранов (блоков)

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок243 просмотра

Нужен дизайн лендинга по макету. На выходе исходник в PSD для верстки.  Срок - 2 дня, макет покажу испольнителю.

8 лет назад
Klevermart
Сергей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$200
2 дня
Работаю с Татьяной уже не в первый раз и точно не в последний. Все больше убеждаюсь в ее профессионализме и таланте. Сайты, которые она делает всегда имеют отличную конверсию и органичный по дизайну. Полная коммуникация в процессе работы над проектом, 100% вовлеченность в процессе работы. Постоянно на связи до сдачи проекта. Однозначно рекомендую к сотрудничеству, как отличного специалиста по вебдизайну.
Сергей, спасибо за очередной интересный проект. Как всегда - все замечательно))

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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