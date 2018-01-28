Дизайн сайта каталога

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки215 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта по продаже продукции компани ДЭНАС.

Вот ссылка на прототип: https://app.moqups.com/Mukashevkz/HD9bDzRAQ6/view/page/aa9df7b72

Примеры сайтов

http://denas-doctor.com/ 

http://master-denas.ru/

Официальный сайт - http://denas.faberlic.com/

Лого нет, надо с букв сделать

8 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$150
7 дней
Рекомендую!
Все отлично!С удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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