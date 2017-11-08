Дизайн сайта

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Завершен19 заявок299 просмотров

Главная страница в виде лендинга, плюс две страницы на ее основе (карточка товара и каталог). Макеты - https://yadi.sk/d/Y8mexNin3PRhvx

Макеты вроде понятные, детали обсуждаю с кандидатами. Связь либо тут, либо телеграм.

Пишите стоимость и примеры работ. Хочется начать работать сегодня)

8 лет назад
AndreyOut
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель: приступил к заданию буквально сразу же, первый результат показал уже в тот же день. Всегда на связи, правки вносились своевременно, результатом доволен. Рекомендую и буду обращаться сам)
Сотрудничеством доволен, всегда на связи, правки по существу, оплатил в срок и даже больше!

Заявки фрилансеров

Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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