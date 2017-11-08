Необходим редизайн сайта _ttp://potolki-pk.ru/ Основная задача – получить адаптивный сайт, показатели конверсии которого будут самыми высокими. Соответственно, предоставляется полная свобода творчества, но при создании дизайна учитывайте, насколько пользователям ...
Дизайн сайта
Главная страница в виде лендинга, плюс две страницы на ее основе (карточка товара и каталог). Макеты - https://yadi.sk/d/Y8mexNin3PRhvx
Макеты вроде понятные, детали обсуждаю с кандидатами. Связь либо тут, либо телеграм.
Пишите стоимость и примеры работ. Хочется начать работать сегодня)
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