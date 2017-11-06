Необходим редизайн сайта _ttp://potolki-pk.ru/ Основная задача – получить адаптивный сайт, показатели конверсии которого будут самыми высокими. Соответственно, предоставляется полная свобода творчества, но при создании дизайна учитывайте, насколько пользователям ...
Дизайн для онлайн-магазина воздушных шаров
Необходимо сделать 3 страницы главную, карту товара и корзину.
На главной разделы:
- Красивая шапка с названием магазина "Fiesta" и надпись "Круглосуточная доставка шаров"
- На главном экране должно быть меню (Главная, Каталог, Отзывы, Поиск, Корзина) Хотелось бы,чтоб меню было внизу экрана.
- После главного экрана должны идти Хиты продаж с 3-4мя позициями в ряд
- Потом блок Отзывы
- Внизу чтоб был призыв к действию типо "Заказать" или "Обратный звонок"
- Футер
Цвет хотелось бы оранжевый
Выбранный исполнитель
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