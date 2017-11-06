Дизайн для онлайн-магазина воздушных шаров

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок217 просмотров

Необходимо сделать 3 страницы главную, карту товара и корзину. 

На главной разделы:

- Красивая шапка с названием магазина "Fiesta" и надпись "Круглосуточная доставка шаров" 

- На главном экране должно быть меню (Главная, Каталог, Отзывы, Поиск, Корзина) Хотелось бы,чтоб меню было внизу экрана.

- После главного экрана должны идти Хиты продаж с 3-4мя позициями в ряд

- Потом блок Отзывы

- Внизу чтоб был призыв к действию типо "Заказать" или "Обратный звонок"

- Футер

Цвет хотелось бы оранжевый

8 лет назад
KatyaRey
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Katy1ka3
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$150
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо Вам! Так же было приятно работать с Вами. Конечно, обращайтесь) буду рада помочь в любой ситауции!

Заявки фрилансеров

Katy1ka3
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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