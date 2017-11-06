Дизайн сайтов, логотипов, визиток
Макеты всегда аккуратные и готовые к вёрстке, по сетке bootstrap и никак иначе.
К правкам всегда готова! Но в пределах разумного ;)
Всегда прислушиваюсь к пожеланиям заказчиков и вникаю в тему работы. Будь то логотип, веб сайт или лендинг.
По всем срочным вопросам связывайтесь напрямую через почту [email protected]
Всегда рада сотрудничеству!
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$150
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Портфолио
- Альфа Климат101 просмотр
- Арбитражный управляющий108 просмотров
- Сайт для продажи зеркала101 просмотр
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!