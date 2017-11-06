Katy1ka3

Екатерина Katy1ka3

 
28 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн сайтов, логотипов, визиток

Макеты всегда аккуратные и готовые к вёрстке, по сетке bootstrap и никак иначе. 

К правкам всегда готова! Но в пределах разумного ;) 

Всегда прислушиваюсь к пожеланиям заказчиков и вникаю в тему работы. Будь то логотип, веб сайт или лендинг.

По всем срочным вопросам связывайтесь напрямую через почту [email protected]

Всегда рада сотрудничеству!

Дизайн сайтаЛоготип для сайтаBootstrap
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$150
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
KatyaRey
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Дизайн для онлайн-магазина воздушных шаров
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