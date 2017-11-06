Дизайн сайтов, логотипов, визиток

Макеты всегда аккуратные и готовые к вёрстке, по сетке bootstrap и никак иначе.

К правкам всегда готова! Но в пределах разумного ;)

Всегда прислушиваюсь к пожеланиям заказчиков и вникаю в тему работы. Будь то логотип, веб сайт или лендинг.

По всем срочным вопросам связывайтесь напрямую через почту [email protected]

Всегда рада сотрудничеству!