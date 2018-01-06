Необходим редизайн сайта _ttp://potolki-pk.ru/

Основная задача – получить адаптивный сайт, показатели конверсии которого будут самыми высокими. Соответственно, предоставляется полная

свобода творчества, но при создании дизайна учитывайте, насколько

пользователям будет удобно им пользоваться, насколько этот дизайн

улучшит поведенческие показатели. Так же желательно учитывать

существующий контент и функционал.

Пример главной страницы, который бы устроил: _ttp://promo.potolok-peter.ru/ (можно даже взять за основу)

Пример хорошего сайта - _ttp://vipceiling.ru/moscow/

Но это только пример :)

Страниц по сути будет всего 2:

Главная и детальная страница (тип/вид потолка)

На выходе: исходники + верстка