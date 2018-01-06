Уважаемые дизайнеры, требуется создать простой блок для акционной страницы в существующем интернет-магазине. Шапка и футер, соответственно, уже имеются. Что нужно нарисовать (на выходе нужен psd, готовый к верстке), мокап от руки: http://prntscr.com/h66ga7 : ...
Дизайн сайта
Необходим редизайн сайта _ttp://potolki-pk.ru/
Основная задача – получить адаптивный сайт, показатели конверсии которого будут самыми высокими. Соответственно, предоставляется полная
свобода творчества, но при создании дизайна учитывайте, насколько
пользователям будет удобно им пользоваться, насколько этот дизайн
улучшит поведенческие показатели. Так же желательно учитывать
существующий контент и функционал.
Пример главной страницы, который бы устроил: _ttp://promo.potolok-peter.ru/ (можно даже взять за основу)
Пример хорошего сайта - _ttp://vipceiling.ru/moscow/
Но это только пример :)
Страниц по сути будет всего 2:
Главная и детальная страница (тип/вид потолка)
На выходе: исходники + верстка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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