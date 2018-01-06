Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки284 просмотра

Необходим редизайн сайта _ttp://potolki-pk.ru/

Основная задача – получить адаптивный сайт, показатели конверсии которого будут самыми высокими. Соответственно, предоставляется полная

свобода творчества, но при создании дизайна учитывайте, насколько

пользователям будет удобно им пользоваться, насколько этот дизайн

улучшит поведенческие показатели. Так же желательно учитывать

существующий контент и функционал.

Пример главной страницы, который бы устроил:  _ttp://promo.potolok-peter.ru/  (можно даже взять за основу)

Пример хорошего сайта - _ttp://vipceiling.ru/moscow/

Но это только пример :)

Страниц по сути будет всего 2:

Главная и детальная страница (тип/вид потолка)

На выходе:  исходники + верстка

8 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$250
14 дней
Отличная работа под ключ! Рекомендую)
Спасибо за интересный проект! Надеюсь еще поработаем )

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн блока на странице ИМ

    Уважаемые дизайнеры, требуется создать простой блок для акционной страницы в существующем интернет-магазине. Шапка и футер, соответственно, уже имеются. Что нужно нарисовать (на выходе нужен psd, готовый к верстке), мокап от руки: http://prntscr.com/h66ga7 : ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн 3 внутренних страниц

    требуется сделать дизайн 3 внутренних типовых страниц на основе главной. Исходники в PSD есть. 1.Текстовая страница  2.Страница контактов 3 Старница для Виртуального тура  ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивний дизайн інтернет - магазину зоотоварів

    Створення адаптивного дизайну для інтернет - магазину зоотоварів. Є логотип і вибрана кольорова гама. Інтернет магазин повинен вміщати приблизно 5 000 одиниць товарів для собак, котів, гризунів, птахів, риб. Адаптивний дизайн до мобільних ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно нарисовать дизайн лендинга

    Необходимо нарисовать дизайн для лендинга на подобии этого: go-landing.ru Этот сайт пусть будет как макет. Нужны такие-же блоки, но другой дизайн. Но нужно сделать так-же в светлых тонах.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для сайта

    $130

    Необходимо изготовить логотип для сайта. Текущий логотип прикрепляю к топику. Можно модернизировать/переработать текущий или сделать что-то свое. Хотелось бы чтоб он был немного объемнее. Хотелось бы увидеть что-то креативное, запоминающееся. Цвета нужно оставить те же ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн сайта flamingo.poltava.ua

    Есть 3 варианта для редизайна сайта, просьба указать цену и сроки. Весь дизайн нужен адаптивный, чтоб изменялся размер в зависимости от размера экрана.  1-й вариант: небольшой резайн, оставить шапку, под шапкой, внизу ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип Компании

    $9

    Добрый день! Нужен логотип, есть готовый эскиз, требуется только изменить цвета и создать шрифт для названия компании. сайт grfin.ru  Лого прикрепил ниже

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отрисовка шапки сайта.

    Быстро и недорого нужно отрисовать шапку сайта www.remont-key.com: - только главную страницу - адаптив не нужен Следую компановочной схеме клиента, которая приложена к задаче.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад