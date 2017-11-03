Добрый день. Концепция утверждена, структура сделана. Необходимо спроектировать и разработать адаптивный дизайн сайта состоящий из: 1. Главная промо-страница группы мест общепита 2. Техническая страница с оформлением блоков контента, функциональными элементами, которые потребуются при ...
Логотип Компании
Добрый день!
Нужен логотип, есть готовый эскиз, требуется только изменить цвета и создать шрифт для названия компании.
сайт grfin.ru
Лого прикрепил ниже
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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