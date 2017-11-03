Логотип Компании

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок160 просмотров

Добрый день!

Нужен логотип, есть готовый эскиз, требуется только изменить цвета и создать шрифт для названия компании.

сайт grfin.ru 

Лого прикрепил ниже

8 лет назад
vsepro
Рустам 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

shomansur
Шомансур 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$9
1 день
Работа сделана на отлично, в срок, без заморочек. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший проект, оплата в срок и отличный заказчик! Рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

shomansur
Шомансур 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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