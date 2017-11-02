Подложка на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок204 просмотра

Требуется нарисовать подложку на сайт в таком же формате, как граффити сверху на прикрепленном изображении.

7 лет назад
niklom
Никита 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад
$17
1 день

Заявки фрилансеров

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад

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