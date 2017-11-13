Дизайн лендинга

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Завершен41 заявка337 просмотров

Требуется сделать дизайн лендинга: 3 макета PSD -смартфон, комп, планшет

Тематика: разработка и изготовление планов эвакуации при пожаре:

в качестве ТЗ даю ссылки на сайты из которых вытащить идеи, контент и тп:

-http://plan-evakuaci.ru

-http://nefox.org/uslugi/naglyadnaya-produktsiya/razrabotka-i-izgotovlenie-planov-evakuatsii/

Цветовая гамма -не важно

если надо будет есть фотки продукции

7 лет назад
sudm
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$100
5 дней
Работал с Максимом по созданию дизайна лендинга. Могу сказать что все прошло "без сучка..." Сроки как договорились, отклик очень быстро, реакция на правки вполне адекватная. Пробуйте не пожалеете.
Спасибо Дмитрию за заказ! Все супер!!!

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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