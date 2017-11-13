Нужно сделать дизайн посадочной страницы (всего два экрана) с мобильной версией, тематика - учебный центр рабочих профессий, до 12:00 18.03.2018. Стоимость 3 тыс. руб. Прикрепляйте примеры своих работ, подробности обсудим с ...
Дизайн лендинга
Требуется сделать дизайн лендинга: 3 макета PSD -смартфон, комп, планшет
Тематика: разработка и изготовление планов эвакуации при пожаре:
в качестве ТЗ даю ссылки на сайты из которых вытащить идеи, контент и тп:
-http://nefox.org/uslugi/naglyadnaya-produktsiya/razrabotka-i-izgotovlenie-planov-evakuatsii/
Цветовая гамма -не важно
если надо будет есть фотки продукции
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